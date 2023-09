Wer war Milo Barus? Barus wurde 1906 in Alt Rothwasser im heutigen Tschechien geboren. 1930 nahm er an den Wettkämpfen zum Titel "Stärkster Mann der Welt" in Paris teil und gewann. Den Titel konnte er insgesamt fünfmal verteidigen. Nach dem Krieg wurde er aus Tschechien vertrieben. 1951 ging er als Artist in die DDR. In seinen letzten Jahren wurde es still um Milo Barus. Durch Krankheit geschwächt, zog er 1976 mit seiner Frau nach Bayern. Dort starb er ein Jahr später.