Weltbekannter Kraftakrobat: Flugzeuge am Start gehindert

In der Meuschkensmühle zieht das Leben von Milo Barus an den Besuchern vorbei. Nach ersten Erfolgen reiste der Kraftathlet um die Welt, war als Artist in den USA unterwegs und gab Gastspiele auch in England, Spanien, Frankreich und Indien. In Afrika stemmte er Elefanten, in Argentinien hinderte er zwei Flugzeuge am Start.

Viele können mit dem Namen Milo Barus nichts anfangen. Karin Prüfer Vereinsmitglied

Während der Nazi-Zeit wurde es still im Milo Barus. Er musste einige Jahre im Zuchthaus absitzen - weil er Kriegsgefangenen geholfen hatte. Nach dem Krieg wurde er aus Tschechien vertrieben, 1951 ging er in die DDR und machte sich hier als Artist einen Namen.

Über das bewegte Leben von Milo Barus sind inzwischen zwei Bücher erschienen. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Ein letzter Milo-Barus-Cup

Am Sonntagnachmittag sind nur wenige Besucher im Museum unterwegs. Die Spaziergänger im Mühltal bleiben lieber in der Sonne. "Viele können mit dem Namen Milo Barus nichts anfangen", sagt Vereinsmitglied Karin Prüfer. "Und wer ihn kennt, war meistens schon hier." Bis zu tausend Besucher kamen bisher jedes Jahr in das Museum. Für Gruppen bot der Verein Sonderführungen an. Doch das ist schwieriger geworden, seit nur noch fünf Ehrenamtliche im Museum arbeiten. Alle sind inzwischen im Rentenalter und wollen kürzer treten. Nachwuchs - Fehlanzeige.

Es wäre schön, wenn das jemand weiterführen könnte. Karin Prüfer Vereinsmitglied

Deshalb suchen die Mitglieder schon länger nach einer Alternative. Bisher ohne Erfolg. Vereinschef Robert Schieferdecker brachte die Grundschule Stadtroda ins Spiel, die ebenfalls den Namen "Milo Barus" trägt. Dort sei aber noch keine Entscheidung gefallen, sagt Schieferdecker.

Wegen der Unsicherheiten haben die Mitglieder nun die Notbremse gezogen. Im Oktober soll Schluss sein, auch wenn die Entscheidung schmerzt. Und auch den Milo-Barus-Cup will der Verein zum letzten Mal ausrichten. Seit über zwanzig Jahren konnten Athleten jedes Jahr in verschiedenen Disziplinen ihre Stärke messen.

Originale Requisiten von Milo Barus´ Auftritten. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Ein Funken Hoffnung bleibt

Noch wollen die Ehrenamtlichen das Museum nicht ganz aufgeben. "Vielleicht melden sich ja noch Interessenten", sagt Karin Prüfer. "Es wäre schön, wenn das jemand weiterführen könnte." Freiwillige sollten Zeit mitbringen, aber auch Interesse für Milo Barus zeigen, damit sie die Besucher fachkundig durch die Ausstellung führen können.

Hier sehen die Besucher nicht nur den Athleten Milo Barus, sondern auch den Menschen. Viele Dokumente zeigen, wie sich der einst stärkste Mann der Welt in seiner Wahlheimat im Osten Thüringens für die Menschen einsetzte. So spendete Milo Barus Geld für den Bau einer Turnhalle und trat immer wieder in den vielen Betriebsferienlagern im Mühltal auf.

In seinen letzten Jahren wurde es still um Milo Barus. Durch Krankheit geschwächt, zog er 1976 mit seiner Frau nach Bayern, zu den Kindern. Hier starb er schon ein Jahr später in Mühldorf am Inn. Sein Grabstein steht heute an der Meuschkensmühle, zum Gedenken an Milo Barus und seine Zeit in Thüringen.