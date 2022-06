Am Rande des Eisenberger Mohrenfest hat es eine Gegenkundgebung gegeben. Außerdem gab es mehrere Auseinandersetzungen zwischen Besuchern, bei denen die Polizei einschreiten musste.

An der Gegenkundgebung haben am Sonnabend laut Polizei rund 100 Personen teilgenommen. Es gab Redebeiträge, Musik und Workshops. Die Teilnehmer kritisierten den Namen des seit drei Jahren stattfindenden Festes. Sie fordern einen Umbenennung und dass sich die Stadt Eisenberg "in einer ernsthaften Aufarbeitung klar gegen Rassismus und den Namen des Stadtfestes" ausspricht.