In der Nacht zu Donnerstag hatten Unbekannte am Mohrenbrunnen einen großen Stein samt Informationstafel aufgestellt. Diese informierte über die Brunnenfigur, den "Eisenberger Mohren". Die Figur symbolisiere das koloniale Erbe, die Stadt entziehe sich einer kritischen Betrachtung der eigenen Geschichte, hieß es dort. Die Stadt ließ den Stein am Donnerstagvormittag wieder entfernen.