In Orlamünde im Saale-Holzland-Kreis ist eine 80-jährige Frau von einem Zug erfasst worden und gestorben. Nach ersten Erkenntnissen überquerte die Seniorin am Freitagabend den Bahnübergang trotz geschlossener Schranke, wie die Polizei Saale-Holzland am Sonntag mitteilte.