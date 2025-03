Auf einer Paintballanlage in Tautenhain im Saale-Holzland-Kreis hat es am Wochenende einen gewalttätigen Vorfall gegeben. Der Betreiber der Anlage in Tautenhain zeigte sich schockiert. Auf seiner Website schrieb Gerd Strohhecker am Dienstag , so etwas habe es auf seiner Anlage noch nie gegeben. Er spreche allen Beteiligten ein Hausverbot aus, bis der Vorfall aufgeklärt ist. Wer schuldig gesprochen werde, erhalte ein dauerhaftes Hausverbot.