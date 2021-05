An ihrem neuen Job schätzt sie den persönlichen Kontakt zu den Menschen. "Man hat so schöne persönliche Gespräche, da weiß man, warum man den Beruf macht. Die Menschen sind so dankbar und einfühlsam." Das gleicht für die junge Frau oft den Stress und Zeitdruck aus.

Familie und Beruf lässt sich für die beiden jungen Mütter hier ebenfalls vereinbaren. Sie arbeiten unter der Woche im Frühdienst. Somit bleibt für die Familie noch genügend Zeit. Dass Mütter in ihren Bedürfnissen gehört werden, ist Aspida-Chef Sebastian Thieswald wichtig. "Und dann wird einfach geschaut, was ist derjenige in der Lage, an Schichtdienst zu machen. Nachtdienst schließen wir von vornherein aus. Das nehmen wir dann in den Arbeitsvertrag und schauen, dass wir der jungen Mutter so Sicherheit an die Hand geben."