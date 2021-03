Blaulicht Verkehrsunfälle auf A9 und A4 in Ostthüringen - Polizei gibt Fahrspuren wieder frei

Hauptinhalt

Auf der A9 bei Eisenberg ist am frühen Dienstagmorgen ein Lkw in Brand geraten. Die Autobahn in Richtung München war vorübergehend voll gesperrt. Auch auf der A4 bei Jena staute sich nachts der Verkehr - nach einem Unfall im Jagdbergtunnel.