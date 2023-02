Den Angaben nach wurde der Chlorgehalt in der Nacht zu Dienstag erhöht, weil es eine Störung an der Desinfektionsanlage gab, die mittlerweile wieder behoben ist. Auch wenn keine konkrete Gefahr bestehe, werde in Absprache mit dem Gesundheitsamt zunächst von einer Nutzung abgeraten. Spätestens am Mittwochvormittag soll das Trinkwasser wieder die gewohnte Qualität haben.