Projekt in Schkölen Schüler helfen Senioren - als Teil des Unterrichts

29. Mai 2025, 05:00 Uhr

"Alt und Jung - wir bringen euch zusammen" - so der Slogan des Schulprojektes "Grannydoodle" an der Regelschule in Schkölen. Senioren im Ort, die selbst nicht mehr so gut können, sollen hier Hilfe im Alltag erhalten. Oder auch Ablenkung und Unterhaltung erfahren, bei Bedarf. Einmal pro Woche stehen Schüler aus den siebten bis zehnten Klassen zur Verfügung. Das Angebot ist integriert in den Unterricht im Fach Wirtschaft-Recht-Technik.