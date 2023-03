Ein Autofahrer hat auf der A 9 am Hermsdorfer Kreuz sich und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, sollte der 39-Jährige am Samstagabend kontrolliert werden. Dafür schalteten die Beamten die Anzeige "Polizei, bitte folgen" ein.

Statt dieser Aufforderung zu folgen, blieb der Mann unvermittelt stehen. Bildrechte: imago/Jochen Tack