Die Polizei sprach davon, dass es zuletzt mehrere tödliche Motorradunfälle in Thüringen gegeben hat. Am Freitag kam zwischen Dachwig und Andisleben im Kreis Sömmerda eine 59-jährige Motorradfahrerin bei einem Unfall ums Leben. Am Donnerstag starb bei einem Motorradunfall im Ilmkreis ein 47-Jähriger an seinen schweren Kopfverletzungen. Bei einem Unfall mit einem Motorrad waren zudem am 9. Juni im Landkreis Schmalkalden-Meiningen drei Menschen verletzt worden.