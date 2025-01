Nun rollt nichts mehr an der Jenaer Straße. Das zweite Sprengsignal ertönt 14:58 Uhr mit zwei Sirenentönen. Gleich wird also gesprengt. Und dann geht alles recht schnell. Drei Detonationen sind zu hören - der Schornstein fällt in sich zusammen, Wasserfontänen schießen in die Luft.