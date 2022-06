2016 hat er dann den Zuschlag für den Kehrbezirk Bürgel im Saale-Holzland-Kreis bekommen. Bleiben wollte er nicht: "Also, es war wirklich so gedacht, nur als reines Sprungbrett den Kehrbezirk zu übernehmen für ein, zwei Jahre. Und dann so schnell wie möglich wieder heimzukommen in das gelobte Bayern."