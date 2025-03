Frisch geschieden bringt ihn ausgerechnet seine Ex-Frau wieder zur Seefahrt - durch einen Hinweis auf einen Mitsegel-Urlaub. Braunerts Seefahrer-Herz ist wieder entfacht. Er kauft sich ein eigenes kleines Boot und segelt viele Jahre allein. In der Branche knüpft er immer mehr Kontakte. Und dann habe er Glück gehabt, sagt er. "Da hat jemand einen für eine Überführung von Cannes nach Sardinien gesucht - und ich bin nach Cannes geflogen und habe mit ihm das Boot nach Sardinien gebracht." Das, was mit seinem kleinen Boot nicht ging, von einem Land raus zu einem anderen fahren, das war genau das, was er sich immer gewünscht habe.

Braunert eignet sich weiteres Wissen und weitere Zertifikate an. Zuallerletzt den "Yachtmaster Ocean" - die höchste internationale Qualifikation. Seemeile um Seemeile kommt nun auf sein Seefahrer-Konto. Mittlerweile sind es um die 40.000 - umgerechnet sind das fast 75.000 Kilometer Erfahrung auf dem Wasser. Als nächsten Schritt übernimmt er auch Skipper-Ausbildungen. Vor allem das Unabhängigkeitsgefühl mache für ihn das Segeln aus, alle Probleme könne man an Land lassen, sagt Braunert.

Skipper: Bootsüberführungen sind harte Arbeit

Trotz der Leidenschaft - eine Bootsüberführung ist kein Urlaub. "Das ist wirklich Arbeit, ein 24-Stunden-Job", sagt Braunert. Rund um die Uhr müssten das Boot, die Wassertiefe, das Wetter und andere Schiffe im Auge behalten werden. Es sei schon vorgekommen, dass eine ganze Palme vor den Bug geschwommen kam. Auch Fischernetze seien problematisch, denn, wenn die sich einmal in der Motorschraube verheddern, dann gehe es nicht weiter. Und auch das Wetter kann zuschlagen. Braunert zeigt auf eine Wind-Simulation - die Hauptfarbe dort ist rot. Und durch Sturm müsse man eben auch mal durchfahren. Vertrauen sei in solchen Situationen wichtig - Vertrauen ins Boot, Vertrauen in das eigene Können und etwas Gottvertrauen, sagt er mit einem Zwinkern.

2020 stellt Braunert die Segelei auf professionelle Füße - das Team "Blue ocean skipper" ist geboren. Gemeinsam mit seinem Mitstreiter Ralf Jäger aus Jena bietet er nun professionelle Yacht-Überführungen und Skipper-Trainings an. Das alles neben seinem eigentlichen Job. Doch die Probleme im Baustellen-Gewerbe treiben ihn immer wieder um. "Irgendetwas ist immer!" Entweder gebe es Probleme mit dem Lieferanten oder der Putzer sei nicht fertig, das Geld werde nicht gezahlt oder oder oder. "Das mag man dann einfach nicht mehr", sagt Braunert. Als auch noch gesundheitliche Probleme durch die Baustellen-Arbeit hinzu kommen, zieht er nach über 20 Jahren die Reißleine. Der Gedanke reift, die Firma aufzugeben.

Aktuell stehen Restarbeiten auf seinen letzten drei Baustellen an, darunter eine in Berlin. Bis Ostern will Uwe Braunert alle Projekte abgeschlossen haben, er ist zuversichtlich. Dann soll's wieder losgehen aufs Meer - die erste Tour, ohne Baustellen im Nacken, ohne wirtschaftlichen Druck. Überführt wird eine Yacht von Sizilien nach Holland. Auf der Strecke rund um Spanien und Portugal erwartet Braunert ein Problem: Seit 2020 werden aus dem Gebiet immer wieder Angriffe auf Segelyachten durch Orcas gemeldet. Erst im Februar sei dort an einem Boot ein Ruder abgebissen worden, sagt er. Braunert plant, in dem Bereich in weniger tiefem Wasser zu segeln, um so den Orcas möglicherweise aus dem Weg gehen zu können.

Auch für das nächste Jahr stehen bereits erste Termine im Kalender des 58-Jährigen. Eine große Tour in mehreren Etappen wartet: von Rostock auf die Kanaren, von dort über Kap Verde in die Karibik, von der Karibik über New York, Grönland und Schottland.

Den Traum, Segeln zum Beruf zu machen - den kann sich Uwe Braunert jetzt erfüllen, weil er sein Sportstättengeschäft abgibt. Wie er sagt, ist er im Reinen mit sich. Er habe alles erreicht im Leben, was er erreichen wollte. Jetzt geht es an Wünsche-Erfüllen, so Braunert. Dabei hofft er auch auf den großen Lebenstraum, einmal durch die Südsee zu segeln. Das habe er bislang noch nicht geschafft.