Das Wohnzimmer mit Wasser aus Badewanne, Wasch- oder Spülmaschine heizen - in 144 Wohnungen eines Wohnblocks aus den 80er Jahren soll das in zwei Jahren möglich sein: Mit einem Wärmetauscher, den ein Start-up-Unternehmen aus Jena entwickelt hat. Er wird in Stadtroda zum ersten Mal zum Einsatz kommen und in die Keller der Wohnungen eingebaut. Damit die Fassade besser gedämmt ist, wird sie mit Ranken begrünt, die im Winter wärmen und im Sommer kühlen. Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage gebaut, die Strom erzeugt.

Unternehmer Felix Drechsel aus Jena zeigt den Wärmetauscher, der in Stadtroda erstmals zum Einsatz kommt. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt