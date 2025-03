Schülerinnen behandeln Stadtrodaer "Euthanasie"-Geschichte in Seminararbeit

Stolperschwelle soll auch außerhalb der Klinik an Nazi-Opfer erinnern

Die Aufregung ist Laura Köhler, Nora Schulz und Klara Opitz deutlich anzumerken. Zögernd treten die drei Elftklässlerinnen an diesem kalten Mittwochmorgen ans Mikrofon, begrüßen die zahlreichen Menschen, die sich unterhalb des Asklepios-Klinikgeländes in Stadtroda versammelt haben, weiße Rosen in den Händen. Auf dem Bürgersteig vor ihnen ist ein Loch, etliche Pflastersteine liegen daneben, die Erde aufgeschüttet.

Im Boden wurde Platz gemacht für eine Stolperschwelle - ein 60 Zentimeter langer goldfarbener Balken, mit dem an diejenigen gedacht wird, die vor und während des Zweiten Weltkriegs in der damaligen Heilanstalt in Stadtroda von Ärzten und Pflegepersonal ermordet wurden. "Das einfache Denkmal hat eine so große Botschaft. Es fordert uns auf hinzusehen und lenkt unseren Blick auf die Geschichten, die in unserer Nachbarschaft an diesem Ort geschrieben wurden. Und auf die Menschen, die mit diesen Geschichten verbunden sind", spricht Klara zu den Menschen, die zur Verlegung der Stolperschwelle gekommen sind, darunter auch Angehörige von Opfern.

Ereignisse in Stadtroda - Thema der Seminarfacharbeit