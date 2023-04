In Stadtroda im Saale-Holzland-Kreis entsteht derzeit Thüringens erster klimaneutraler Plattenbau. Das Modellprojekt soll zeigen, wie DDR-Plattenbauten energieeffizient saniert werden können. Wie das Energieministerium mitteilte, ist der Umbau des Wohnblocks mit 144 Wohnungen fast fertig.

Bis zum Sommer soll das Haus in der August-Bebel-Straße 13 mit einer zentralen Lüftungsanlage, verglasten Balkonen und Wärmerückgewinnung aus dem Brauchwasser von Spül- und Waschmaschine sowie von Badewanne ausgestattet werden. Der neuartige Wärmetauscher ist zugleich Kern des Projekts. Eine Fassadenbegrünung soll das Wohnhaus zum bei Hitze im Sommer kühlen und gleichzeitig als Restwasserfilter dienen. Von den geringeren Energiekosten sollen die Mieter profitieren.

Photovoltaik Anlagen sind an den Balkonen montiert: Ein sechsstöckiger Wohnblock mit 144 Wohnungen wurde in Stadtroda für zukünftiges klimaneutrales Wohnen saniert. Bildrechte: dpa

"Wir zeigen, was technisch machbar und vor allem auch bezahlbar ist. Ich hoffe auf Signalwirkung auch für andere Wohnungsunternehmen in Thüringen, die das Konzept auf baugleiche Gebäude übertragen können", sagte Energieminister Bernd Stengele (Grüne) am Donnerstag bei einem Termin vor Ort.