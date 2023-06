Die Großbaustelle zwischen Stadtroda und dem Ortsteil Quirla im Saale-Holzland-Kreis startet später als geplant. Wie Quirlas Bürgermeister Robin Kusch MDR THÜRINGEN mitteilte, müssen noch Schilder für die Sperrung und Umleitung angefertigt werden. Damit wird die Straße voraussichtlich nicht bereits am 12. Juni voll gesperrt, sondern etwa eine bis zwei Wochen später.

In einem Gemeinschaftsprojekt wollen Abwasserzweckverband, Straßenbauamt, die Stadt Stadtroda und der Netzbetreiber TEN in den kommenden drei Jahren den Ortsteil Quirla an die Kläranlage Stadtroda anbinden. Gleichzeitig sollen Kabel verlegt und die Straße erneuert werden. Während der Bauarbeiten soll die parallel zur Autobahn verlaufende Landstraße zwischen Stadtroda und Quirla vollgesperrt werden.