Der Zweckverband Wasser-Abwasser "Holzland" will in einem Gemeinschaftprojekt in den kommenden drei Jahren den Ortsteil Quirla an die Kläranlage Stadtroda anbinden. Im ersten Bauabschnitt soll die Landstraße ab Juni auf einen Kilometer aufgebaggert werden, um Abwasserkanal und Trinkwasserleitungen zu verlegen.