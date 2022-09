Ein Radfahrer hat am Sonntagmorgen in Stadtroda im Saale-Holzland-Kreis mehrere Kilometer weit einen Doppeldecker-Bus verfolgt. Wie die Polizei mitteilte, hatte er zuvor beobachtet, wie der Bus in der Lohmberg-Straße drei Autos beschädigt hatte. Der Radfahrer rief daraufhin die Beamten und nahm die Verfolgung auf. Im benachbarten Geisenhain konnte der Bus schließlich gestoppt werden.