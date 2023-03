Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 4 kurz vor dem Hermsdorfer Kreuz in Thüringen ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 63-jährige Fahrer eines Kleintransporters habe am Montagnachmittag einen Stau an einer Baustelle übersehen, teilte die Polizei mit. Er fuhr auf einen Sattelzug auf. Beim Unfall wurde er eingeklemmt.