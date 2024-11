Der Südostlink beginnt in Wolmirstedt bei Magdeburg. Dort entsteht derzeit ein Konverter, der Wechsel- in Gleichstrom umwandelt. Dadurch sollen große Strommengen über weite Entfernungen übertragen werden. Der Südostlink ist rund 540 Kilometer lang und reicht von Wolmirstedt bis an die Isar bei Landshut in Bayern.