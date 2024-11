Der Südostlink beginnt in Wolmirstedt bei Magdeburg. Dort entsteht derzeit ein Konverter, der Wechsel- in Gleichstrom umwandelt. Letzterer ist besser geeignet, große Strommengen über weite Entfernungen zu übertragen. Der Südostlink ist rund 540 Kilometer lang und reicht von Wolmirstedt bis an die Isar bei Landshut in Bayern. Dort wird ebenfalls ein Konverter errichtet.