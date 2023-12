Laut Staatsanwaltschaft dauern die Ermittlungen an. Ob die Videoaufnahmen juristisch verwertbar seien, könne er derzeit noch nicht einschätzen, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Riebel. Darüber werde mit Abschluss des Verfahrens entschieden.

Nach Angaben der Tierrechtsorganisation werden in Waldeck jährlich rund zehn Millionen Hühner gemästet. Die Anlage würde damit zu den größten in Deutschland zählen. Auf Satellitenbildern sind mindestens 50 große Hühnerställe zu sehen. Den Angaben nach werden die Hähnchen unter dem Handelsnamen Astenhof hauptsächlich in den Rewe-Filialen verkauft.