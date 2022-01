Nach einem Autounfall ist ein Fußgänger in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) gestorben. Der 57-Jährige hatte nach Polizeiangaben am Freitagabend eine Straße überquert. Dabei wurde er von einem Auto erfasst und kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Dort starb er in der Nacht zum Samstag.