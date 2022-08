Energiewende Unternehmen in Hermsdorf planen mit Windkraft - doch Ausbau stockt

Der Tridelta-Campus in Hermsdorf will in Zukunft unabhängig von Stromlieferanten sein und auf Windkraft setzen. Doch der schleppende Ausbau kommt den Plänen in die Quere. Zudem kämpfen einige Unternehmen am Standort ums Überleben.