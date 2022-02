Etwa 16.000 Fahrzeuge rollen Tag für Tag durch das kleine Rothenstein im Saale-Holzland-Kreis. Auch, seit mit dem Bau des neuen Tunnels die B88 im Ort gesperrt wurde und eigentlich eine Umleitung ausgeschildert wurde, nehmen viele den Weg durch Rothenstein und Ölknitz in Kauf und schlängeln sich durch teilweise enge Straßen. Die Anwohner an der Strecke hoffen auf ein baldiges Ende des Lärms, denn schon seit 2016 wird hier gebaut. Am Südportal bauen die Arbeiter eine Abwasserleitung. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

In Zukunft soll die Fahrt von der A4 bis Kahla nur fünf Minuten dauern. Dafür wurde bei Rothenstein ein neuer Tunnel durch den Berg getrieben. Der ist zwar nur 385 Meter lang, dafür aber teuer. Fast 50 Millionen Euro dürfte er am Ende kosten. Grund dafür ist das schwierige Gestein im Berg. Immer wieder mussten die Arbeiter pausieren und eine neue Technologie finden.

Jetzt läuft der Innenausbau

Erst im November 2021 zogen die Tunnelbauer ab, der Innenausbau begann. Techniker bauten die Beleuchtung ein, dazu Kameras, Schilder für Rettungswege und vieles mehr. Insgesamt 16 Kilometer Kabel liegen in den Tunnelwänden und in den Röhren unter der Fahrbahn. Alle Leitungen führen zum Betriebsgebäude vor dem Nordportal. Von dort aus kann der Tunnel gesteuert werden. Das wird allerdings nur in Ausnahmefällen passieren, sagt Stephan Saalfeld vom Landesamt für Bau und Verkehr: "Die Steuerung erfolgt eigentlich von der Zentralen Tunnelüberwachung in Zella-Mehlis." In der Schaltzentrale laufen alle Kabel zusammen. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Eines fällt auf: Seitliche Fluchttüren oder große Lüftungsventilatoren wie in anderen Tunneln gibt es in Rothenstein nicht. Bei knapp vierhundert Metern Länge braucht der Tunnel solche Einrichtungen nicht. Im Notfall können Autofahrer auf kurzem Wege den Tunnel über das Nord- oder das Südportal verlassen. Und auch Frischluft ist immer vorhanden. Durch das natürliche Gefälle wirkt der Tunnel wie ein Kamin. Hier zieht es 24 Stunden am Tag.

Die Straßenbauer machen Druck

Draußen am Südportal rauscht auf der nahegelegenen Bahnstrecke gerade ein Regionalexpress vorbei. Vor dem Tunnelportal ein Bagger, Arbeiter verlegen eine Abwasserleitung. Das Abwasser aus dem Tunnel fließt in ein separates Klärbecken – wegen eventueller Schadstoffe von den durchfahrenden Autos. Doch schon in wenigen Wochen wollen hier die Straßenbauer ran, etwa 400 Meter müssen noch gebaut und asphaltiert werden. Auch am Nordportal fehlt noch ein Stück Straße. So verteilen sich die Bauabschnitte auf der Strecke. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Seit 2010 ist die Gegend um Rothenstein Großbaustelle. Zuerst entstand das größte Stück der Ortsumfahrung, die neue vierspurige Straße von der Autobahnabfahrt Jena-Göschwitz bis zum Ortseingang Rothenstein. 2017 wurde der Knotenpunkt Schöps im Süden Rothensteins in Betrieb genommen. Seitdem rollt der meiste Verkehr über zwei enge Brücken und durch eine kleine Siedlung in der Ortschaft Ölknitz. Hier stehen zwei Meter hohe Wände vor den Grundstücken – als Lärmschutz während der Bauarbeiten.

Ich weiß, dass sie dort den Tag herbeisehnen, wenn die neue Ortsumgehung fertig ist. Stephan Saalfeld Landesamt für Bau und Verkehr

Ende Juni soll es endlich soweit sein. Doch dann startet der Tunnel erst einmal in den Probebetrieb. Die Technik und auch die Datenverbindungen zur Tunnelzentrale in Zella-Mehlis werden auf Herz und Nieren geprüft. Schließlich soll der Tunnel nicht ständig wegen Fehlalarmen gesperrt werden müssen. Auch die Feuerwehr Rothenstein wird im neuen Tunnel trainieren. Im Inneen ist der Tunnel fast fertig. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Wenn alles klappt, soll der neue Tunnel noch im Sommer in Betrieb gehen. Für die Bauarbeiter gibt es dann trotzdem noch viel Arbeit, weiß Stephan Saalfeld vom Landesamt für Bau und Verkehr: "Wir müssen noch die Umfahrung zurückbauen, die Lärmschutzwände und auch die Behelfsbrücken."

Insgesamt 90 Millionen Euro wird die gesamte Ortsumgehung am Ende kosten, davon 50 Millionen allein für den Tunnel. In Rothenstein und Ölknitz kehrt dann endlich Ruhe ein.