Nach vier Jahren Bauzeit wird am Donnerstagnachmittag der Tunnel Rothenstein im Saale-Holzland-Kreis eröffnet. Mit dem neuen Straßentunnel brauchen Autofahrer von Göschwitz nach Kahla künftig nur noch rund vier Minuten.

Nach vier Jahren Bauzeit ist es am Donnerstag soweit: Der Tunnel Rothenstein wird eröffnet. (Archiv)

Nach vier Jahren Bauzeit ist es am Donnerstag soweit: Der Tunnel Rothenstein wird eröffnet. (Archiv)

Nach vier Jahren Bauzeit ist es am Donnerstag soweit: Der Tunnel Rothenstein wird eröffnet. (Archiv) Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Nach Angaben des Landesamtes für Bau und Verkehr wird am Donnerstag zunächst die Umleitungsstrecke durch Rothenstein geräumt. Mit Polizeieskorte werden dann die Fahrbahnen durch den neuen Tunnel nacheinander freigegeben - erst in Richtung Kahla, dann in Richtung Jena.