Für den neuen Straßentunnel der B88 bei Rothenstein laufen die letzten Sicherheitsübungen vor dem Betriebsstart. Knapp 300 Feuerwehrmänner und -frauen haben am Dienstagabend einen Unfall mit einem Gefahrguttransport simuliert.

Der neue Tunnel soll die Last von Rothenstein nehmen: Bis zu 16.000 Fahrzeuge rollen bisher täglich durch den Ort.

Wie der Externe Sicherheitsbeauftragte für Straßentunnel beim Landesamt für Bau und Verkehr, Frank Steiner, MDR THÜRINGEN sagte, muss die Organisation von fast 300 Helfern an der Einsatzstelle künftig anders laufen. Die Übung habe gezeigt, dass es Probleme bei der Feinabstimmung gab. Der Tunnel könne aber wie geplant am 25. August in Betrieb gehen.