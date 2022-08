Noch ist es ruhig am Staatlichen Holzland-Gymnasium Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis. Die Sekretärinnen arbeiten schon, der Schulleiter ist gerade von einer Dienstberatung in Gera zurückgekommen. Auf seinem Schreibtisch liegen massenhaft Akten. Es sind unter anderem die Anmeldungen von ukrainischen Schülern, die am Gymnasium lernen wollen. Etwa 20 werden es bis zum Schulstart sein, vielleicht kommen noch einige dazu. Schulleiter Thomas Löffler hat viel Papierkram zu erledigen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Formulare und Dokumente für Lehrerin aus Ukraine schwer zu beschaffen

Und es sind die Unterlagen von Iuliia Zhadko. Unzählige Dokumente hat die ukrainische Lehrerin schon für den Schulstart besorgt. Sie hat Glück, dass ihre Eltern ihr einige Unterlagen aus der Ukraine schicken konnten, dass das Haus noch steht und Papiere intakt sind. Sie hat Dokumente beantragt und eine Tingeltangel-Tour hinter sich, die selbst manchen bürokratieerprobten Thüringer auf eine harte Probe gestellt hätte. Iuliia Zhadko sagt, sie hat "sehr sehr viele Seiten und Formulare ausgefüllt" und sich gewundert, "wie lange alles hier dauert".

Wir dachten immer, Deutschland ist sehr entwickelt. Doch mit den Papieren und Unterlagen - es sind zu viele Briefe. In fünf Monaten habe ich zwei Ordner voll. In der Ukraine ging das schneller. Iuliia Zhadko

Iuliia betont, wie dankbar sie für die Hilfe in Deutschland ist. Das Beschaffen der Unterlagen für ihre neue Arbeit macht ihr aber sehr zu schaffen. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Sie zeigt ihr Telefon. Darauf ein offizielles Programm, das viele Ukrainer nutzen. Hier sind alle wichtigen Unterlagen drin: Führerschein, Reisepass, Geburtsurkunde, Corona Virus-Zertifikat - nur eben keine amtlich beglaubigte Übersetzung der Masernimpfung.

In der Ukraine hat Iuliia Zhadko zehn Jahre lang an der Volkshochschule Deutsch und Englisch unterrichtet. Danach war sie sechs Jahre selbstständig, hat Privatunterricht gegeben, Übersetzungen gemacht und zum Beispiel gedolmetscht, wenn die OSZE Wahlbeobachter in die Ukraine geschickt hat. Ein "Herzlich Willkommen"-Plakat aus dem vergangenen Schuljahr liegt noch am Eingang der Schule. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Russischlehrer für ukrainische Kinder

Für Schulleiter Thomas Löffler ein Glücksfall. Im vergangenen Schuljahr hatte er sieben Schüler aus der Ukraine. Ein Mädchen hat von seiner Bibliothek aus Online-Unterricht in der Ukraine gemacht und so das ukrainische Abitur abgelegt. Sie und die anderen wurden von einer Russischlehrerin betreut. Bisher hat die Russischlehrerin die ukrainischen Kinder betreut. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Die meisten waren froh, dass sie sich mit ihr verständigen konnten. Andere Eltern, erzählt Löffler, hätten das abgelehnt, dass ihre Kinder russisch sprechen sollen. Löffler sagt, das müsse er respektieren. Er habe auch mit seinen Eltern darüber gesprochen, selbst Vertriebene. Es sei eine schwierige Situation. Bei der Anmeldung der Schüler müsse er die Mütter etwa fragen, wo der Vater des Kindes ist und ob sich beide das Sorgerecht teilen. Schulleiter Thomas Löffler muss zum Beispiel fragen, ob die Lehrerin auf den Kinderfreibetrag verzichtet und welche Steuerklasse sie hat. "Das weiß doch mancher Deutsche nicht", erzählt er. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Wo ist der Vater, muss ich fragen. Wenn die Antwort dann lautet: An der Front - da schlucken sie erstmal. Oder wenn ich frage, wo sie herkommen: Mariupol, Charkiw - da hat man sofort Bilder im Kopf. Schulleiter Thomas Löffler

Glücksfall: Ukrainische Lehrerin, die deutsch spricht

Nun hat er also für die ukrainischen Schüler eine ukrainische Lehrerin, die ukrainisch spricht, in Deutsch und Englisch unterrichtet hat und unterrichten will. Löffler spricht von einem "Glücksfall". Aber ganz glücklich guckt er nicht. Denn hinter ihm, der Lehrerin, dem Schulamt, dem Bildungsministerium liegen anstrengende Wochen.

Damit die Lehrerin ihren Arbeitsvertrag unterschreiben und anfangen kann zu arbeiten, fehlen aktuell noch eine amtlich beglaubigte Übersetzung der Masernschutzimpfung, ein Auszug aus dem ukrainischen Strafregister - übersetzt und beglaubigt für 100 Euro pro Seite - und das deutsche Führungszeugnis. Iuliia und ihre Freundin Iryna. Sie war stellvertretende Direktorin in der Ukraine. Die Mathe-Lehrerin spricht allerdings noch kein Deutsch und beginnt nun erstmal einen Sprachkurs. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck