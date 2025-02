Ein verunglückter Gefahrgut-Lkw hat am Donnerstag den Verkehr auf der Autobahn 9 zwischen Hermsdorf und Lederhose im Saale-Holzland-Kreis behindert. Der Laster war mit fast 24.000 Kilogramm Natronlauge beladen und nach Angaben der Polizei am Mittag in den Straßengraben gerutscht. Offenbar sei dabei jedoch keine Lauge ausgetreten, hieß es.