Bei einem Unfall auf der A4 bei Bucha im Saale-Holzland-Kreis ist ein Motorradfahrer am Freitagnachmittag tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei mit. Der Mann war in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs und stieß beim Beschleunigen mit einem Pkw zusammen. Der Motorradfahrer verstarb an der Unfallstelle.