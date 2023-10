Bei einem Unfall in Stadtroda im Saale-Holzland-Kreis ist am Samstag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stürzte der Wagen des Mannes bereits am Samstagmorgen eine vier Meter tiefe Böschung hinab. Polizei und Rettungsdienst konnten nur noch den Tod des 73-Jährigen feststellen.