Am Hermsdorfer Kreuz hat es innerhalb von 24 Stunden erneut einen schweren Lkw-Unfal l gegeben. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, stieß ein 24-jähriger Lasterfahrer in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag mit einem Fahrbahnteiler zusammen. Er wurde dabei leicht verletzt.

Nach Polizeiangaben wollte der Fahrer am Hermsdorfer Kreuz zur A9 in Richtung Berlin abbiegen. Aus bisher unbekannten Gründen folgte der Fahrer jedoch nicht dem Fahrbahnverlauf und kollidierte deswegen mit einem Fahrbahnteiler. Dieser wurde aus seiner Verankerung gerissen und mehrere Meter weit auf den rechten Fahrbahnrand geschleudert. Der Lkw fuhr dann auf die Leitplanke auf und blieb auf dem Fahrstreifen in Richtung Berlin stehen.

Ein anderes Fahrzeug wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Am Lkw wurde der Dieselstofftank aufgerissen, sodass die Feuerwehr aus Stadtroda angefordert werden musste. Die A4 war für etwa eine Stunde in Richtung Dresden gesperrt . Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 40.000 Euro.

Bereits am Mittwochmorgen war es zu einem ähnlichen Unfall auf der A9 am Hermsdorfer Kreuz gekommen. Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer wollte von der A9 in Richtung München auf die A4 in Richtung Frankfurt am Main abfahren. Nach Angaben der Polizei folgte auch er aber scheinbar nicht dem Fahrbahnverlauf, sondern stieß ungebremst gegen einen Fahrbahnteiler. Der Mann wurde durch die Windschutzscheibe geschleudert und schwer verletzt, der Sattelzug durch den Aufprall völlig zerstört.