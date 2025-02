Die A9 bei Eisenberg im Saale-Holzland-Kreis ist am Donnerstagmorgen nach einem Gefahrgut-Unfall in beide Seiten zeitweise voll gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, kippte gegen 3:30 Uhr in Richtung München ein Lastwagen um, bei dem die Gefahr bestand, dass er das Kältemittel Tetrafluorethan (TFE) geladen hatte. Die Verkehrsbehinderungen auf der A9 dauern auch am Donnerstagvormittag noch an.