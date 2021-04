Dekra-Gutachter und Polizeibeamter am Unfallfahrzeug.

Dekra-Gutachter und Polizeibeamter am Unfallfahrzeug. Bildrechte: MDR/Fabian Peikow

Bei einem Unfall im Saale-Holzland-Kreis ist am Dienstag eine 21 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, waren ein 27-jähriger Autofahrer und die 21-Jährige als Beifahrerin am Nachmittag auf der Landstraße zwischen Wetzdorf und Rauschwitz unterwegs gewesen und in einer Doppelkurve von der Straße abgekommen.