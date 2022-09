Starke Regenfälle und Hagelschauer haben am Mittwochabend vor allem in Ostthüringen Probleme verursacht. Die Feuerwehr war unter anderem im Saale-Holzland-Kreis und in Gera im Einsatz.

Auch in Gera konnte die Kanalisation die Wassermassen stellenweise nicht mehr aufnehmen. Vielerorts gab es zudem Hagelschauer, die Hagelkörner hatten zum Teil einen Durchmesser von einem Zentimeter oder mehr. Am Nicolaiberg stand nach Angaben der Polizei das Wasser kniehoch auf der Straße. Nach Angaben der Ostthüringer Zeitung gab es in Gera weitere Überflutungen in der Reichsstraße, der Körnerstraße oder am Stadtring. Auch vom Ferberturm flossen demnach Wassermassen in Richtung Zentrum.