Gedenken an NS-Opfer: Stolperschwelle in Stadtroda verlegt

Zur Erinnerung an Euthanasie-Opfer ist in Stadtroda eine Stolperschwelle verlegt worden. In der NS-Zeit wurden in der damaligen Heilanstalt fast 2.300 Menschen getötet, weil sie nicht der Ideologie der Nazis entsprachen. Mehr im Video oben.