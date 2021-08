Nördlich von Jena sind zwei verirrte Wanderer in der Nacht zu Donnerstag aus einer Steilwand gerettet worden. Wie eine Sprecherin der Polizei in Stadtroda MDR THÜRINGEN sagte, hatten sich die Wanderer in einem Waldgebiet bei Golmsdorf im Saale-Holzland-Kreis verlaufen. Der Ort liegt zwischen Jena und den Dornburger Schlössern oberhalb der Saale. Als der 74-Jährige und sein 34-jähriger Sohn versuchten, eine Steilwand hinabzusteigen, kamen sie laut Polizei nicht mehr weiter.

Blick von den Dornburger Schlössern ins Saaletal nördlich von Jena. Bildrechte: MDR/Wolfgang Leyn