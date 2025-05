Windräder, deren Generator in 160 statt in 80 Metern Höhe befestigt ist, greifen Wind aus einer höheren Schicht ab. So erklärt es Stephan Segbers, Vorstandsmitglied der RheinEnergie AG aus Köln, die zusammen mit der Denker & Wulf AG die drei neuen Windräder bei Bucha betreibt. "Laminare Strömung" nennt er das. Die sei weniger von bodennahen Verwirbelungen betroffen und biete auch in der Regel höhere Windgeschwindigkeiten.