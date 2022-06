Es määäht und meckert an der Kiesgrube in Orlamünde, einer Kleinstadt im Saale-Orla-Kreis. Ziegenbock Egon, Zicklein Isi und eine Horde von mehr als 30 Thüringer Waldziegen, Buren- und Zwergziegen sowie Kammerunschafen klettern an der Uferböschung der Saale umher, mampfen Brennnesseln, liegen in der Sonne oder knabbern an Gräsern und Büschen. Wenn Karsten Schmidt vom Förderverein Auenland von dem wissenschaftlichen Modellprojekt spricht, beginnen seine Augen zu leuchten. "Gewässerränder sind so wertvolle Lebensräume. Eigentlich würden sich die Ränder in jedem Frühjahr durch Hochwasser oder durch Eisgang verändern. Der Boden wäre geöffnet worden", erklärt der Naturschützer. Doch aufgrund begradigter Flüsse und Talsperren sei das nicht mehr der Fall. Nun sollen es die Vierbeiner richten, denn Artenvielfalt komme durch Strukturvielfalt.

Neben Burenziegen weiden die vom Aussterben bedrohten Thüringer Waldziegen und Zwergziegen auf einer sechs Hektar großen Fläche an der Kiesgrube Orlamünde. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann