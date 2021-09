Zöllner aus Erfurt haben in einem Paketzentrum im Saale-Holzland-Kreis insgesamt 77,3 Kilogramm illegale Pyrotechnik entdeckt. Wie eine Sprecherin des Hauptzollamtes in Erfurt am Donnerstag sagte, hatten die Beamten das Paketzentrum bereits am Montagabend kontrolliert. Dabei fanden sie acht Pakete mit Raketen, Böllern und Bengalos. Sie waren aus Polen versandt worden und an Empfänger in Deutschland adressiert.