600 Kilogramm Pyrotechnik haben Zöllner in einem Paketzentrum im Saale-Holzland-Kreis sichergestellt. Nach Angaben des Hauptzollamtes Erfurt sind 49 Postsendungen aus Polen mit Raketen und Böllern entdeckt worden. Die Pakete seien alle für Empfänger in Deutschland bestimmt gewesen.

Auch in diesem Jahr dürfen in Deutschland wieder keine Böller und Feuerwerk für Silvester verkauft werden. Das hatten Bund und Länder Anfang Dezember beschlossen. Auch wer schon welche hat, soll an bestimmten belebten Plätzen darauf verzichten müssen - welche das sind, bestimmen die Kommunen. Auch vom Raketen-Zünden wird generell abgeraten, um die Kliniken in der Corona-Pandemie nicht mit noch mehr Verletzten zu belasten. Im Gedränge könnte es zudem zu mehr Corona-Infektionen kommen, so die Befürchtung.