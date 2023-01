In Thüringen hat zum ersten Mal ein AfD-Politiker eine Bürgermeisterwahl gewonnen. Wie aus Zahlen des Landeswahlleiters hervorgeht, wurde am Sonntag in der Gemeinde Moxa im Saale-Orla-Kreis Johannes Linke von der AfD mit 75 Prozent zum ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt. Damit setzte er sich deutlich gegen seinen Konkurrenten Dirk Schulze durch. Die Wahlbeteiligung in dem Dorf mit 71 wahlberechtigten Einwohnern lag bei 57,7 Prozent.