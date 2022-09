Partner schwer zu finden

Den Schichtwechsel-Tag gibt es seit 2016, erzählt Mandy Weiser, die Leiterin der Pößnecker Werkstätten. Inzwischen nehmen bundesweit 90 Werkstätten teil, fünf davon in Thüringen. Die Einrichtung in Pößneck ist seit 2017 dabei. Schwierig ist jedoch die Suche nach Partnern in der Wirtschaft. "Wir haben 30 Unternehmen und Einrichtungen angeschrieben", sagt Mandy Weiser. "Leider machen nur drei mit." Der Zeitaufwand könnte ein Grund für die schwache Beteiligung sein, denn so ein Tag macht Arbeit. Den behinderten Menschen müssen Paten an die Seite gestellt werden, außerdem fehlen die Wechselmitarbeiter in der eigenen Produktion im Betrieb.

In den Pößnecker Werkstätten arbeiten über 200 behinderte Menschen. Seit 2017 nimmt das Unternehmen am "Schichtwechsel" teil. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Langzeitkooperation in Könitz

Eric Wilhelm investiert die Zeit gern in seinem Unternehmen. Die Firma Probst in Könitz stellt Geräte für den Straßen- und Wegebau her und ist nach eigenen Worten Weltmarktführer in dem Bereich. Seit zwanzig Jahren arbeitet das Unternehmen auch mit den Pößnecker Werkstätten zusammen. Dort produzieren die Mitarbeiter Teile für Baugeräte. Auch mit anderen Thüringer Werkstätten gibt es Kooperationen. Heute sind zwei Mitarbeiter der Pößnecker Einrichtung in Könitz zu Gast. Sie arbeiten an einem Schweißroboter, der die Teile für sogenannte Steinzieher verbindet. Mit diesen Geräten können Pflasterer einzelne Steine aus größeren Flächen herausziehen.

Tilo Krämer ist heute von den Werkstätten zu Pharmachem gewechselt und arbeitet hier an einer Verpackungsmaschine für Zinksalbe. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Den eigenen Horizont erweitern