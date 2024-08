Am Morgen laden Besion Xhafa und Bajram Falli den Rasenmäher vor dem Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg ab. Die beiden 31 und 35 Jahre alten Albaner leben seit diesem Jahr als Asylbewerber im Saale-Orla-Kreis, in einer Gemeinschaftsunterkunft in Pößneck. Seit Juni arbeiten sie 25 Stunden in der Woche in Oppurg und unterstützen die Mitarbeiter des Bauhofs.