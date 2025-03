Es gab wohl kaum eine Zeit, in der es so viele Berufsmöglichkeiten gab wie heute. Viele Jugendliche haben auch schon eine Vorstellung davon, was sie einmal werden wollen. Andere sind unentschlossen und wissen nicht, wo sie anfangen sollen. In Bad Lobenstein läuft der Berufsinformationstag am Mittwoch deshalb etwas anders ab.