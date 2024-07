Ein Sattelzug ist am Donnerstagnachmittag auf der A9 zwischen Schleiz und Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) komplett ausgebrannt. Wie ein Polizeisprecher sagte, geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Erst am Mittwoch war auf der A4 bei Eisenach ein Lkw, der Kunststoffgranulat geladen hatte, aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Schon in der vergangenen Woche hatte es ebenfalls auf der A4 zwischen Waltershausen und Sättelstädt einen Unfall gegeben, bei dem ein Lkw mit Papier Feuer fing. Die Bergungsarbeiten dauerten mehr als 20 Stunden.