Laut Rombach ist ETM wegen ausbleibender Kundenaufträge in den letzten Monaten in eine wirtschaftliche Schieflage geraten. Die Umsätze seien im August, September und Oktober unerwartet eingebrochen, heißt es. Die Geschäfte werden zunächst vollständig weitergeführt.

Die ETM Engineering Technologie Marketing GmbH beschäftigt in Saalburg-Ebersdorf mehr als 400 Mitarbeiter und 22 Auszubildende. Ihre Arbeitsplätze sind vorerst nicht gefährdet. Die Firma stellt Bauteile aus Kunststoff für die Automobilindustrie her.

Die Autozulieferer-Branche ist in Thüringen seit Jahren angespannt. Viele Werke mussten bereits schließen, darunter JD Norman in Hörselberg-Hainich, Eaton in Nordhausen oder MITEC in Eisenach. Continental in Mühlhausen schließt nächstes Jahr.